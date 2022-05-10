Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika
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Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

10.05.2022 01:31
Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi için eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan adaylığını açıkladı.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimi için eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan adaylığını açıkladı.

Ülkede kuzeyli grupların koalisyonu, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinin (APC) şemsiyesi altında Jonathan adına devlet başkanlığı adaylık formu aldı.

Jonathan'ın, APC üyesi olmadığı için gelecek haftalarda ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) iktidar partisine geçmesini bekleniyor.

Nijerya'da 2011'de seçimleri kazanan Jonathan, 2015'te devlet başkanlık seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye karşı kaybetmişti.

Jonathan, yeniden başkan seçilirse anayasaya göre yalnızca dört yıllık bir dönem için görev yapabilecek.

Ülkede 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Nijerya Devlet Başkanı Yemi Osinbajo, 70 yaşındaki eski Lagos Valisi Bola Tinubu, Ulaştırma Bakanı Rotimi Amech gibi üst düzey politikacılar, APC adına yarışmak istiyor.

Partide, gelecek ay adaylar için ön seçim yapılacak.

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İktidar, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nijerya Devlet Başkanı Jonathan, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı - Son Dakika


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