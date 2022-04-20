Eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi - Son Dakika

MERSİN'de, eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Barış Can Uçuk (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, genç kadına doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.