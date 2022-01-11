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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı

11.01.2022 17:47

Tuzla'daki bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı, "Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım" ifadelerini kullandı.

Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda Oktay Dönmez (29) annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştirdi. 10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Avukat Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darbetti.

SİLAH ZORUYLA SENET İMZALATMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı. 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı. Bir süre sonra masaya gelen siparişlerin yenmesinin ardından Dilara Yıldız'ın 3 arkadaşı daha restorana girdi.

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın 'Dayı beni kurtar' mesajı attığı ortaya çıktı

İÇERİ POLİS GİRİNCE ATEŞ ETTİ

Durumdan şüphelenen arkadaşları polise ihbarda bulundu. Daha sonra bir polis memurunun içeri girdiğini gören Dilara Yıldız ayağa kalktı. Bunun üzerine Oktay Dönmez de ayağa kalkarak, Yıldız'ın başına 2 el ateş etti. Yıldız yere düştükten sonra ise ateş etmeye devam etti. Daha sonra Yıldız'ın yanında bulunan arkadaşlarına da silah doğrulttu. Ateş etmek istediyse de silah ateş almadı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın 'Dayı beni kurtar' mesajı attığı ortaya çıktı
Oktay Dönmez (29)

"DAYI BENİ KURTAR" DİYE MESAJ ATMIŞ

Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.

Öte yandan Avukat Dilara Yıldız'ın arkadaşlarıyla birlikte hayvan beslemeye çıktığı, kedi beslediği cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıldız'ın daha önceden katıldığı davetten özel bir televizyon kanalına röportaj verdiği anlara ait görüntülerdeki neşeli halleri dikkat çekti.

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın 'Dayı beni kurtar' mesajı attığı ortaya çıktı
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Dilara Yıldız, Polis, Silah, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın 'Dayı beni kurtar' mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı - Son Dakika
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