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Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı!

24.01.2022 10:25

Eski nişanlısı tarafından bir kafede katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Avukat Dilara'nın endişeli olduğu, şüphelinin bir anda yere doğru ittiği Yıldız'a peş peşe ateş ettiği, polis ekiplerini görünce yere yatarak teslim olduğu yer alıyor.

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir restoranda Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez'in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir şahsın bulunduğu görülüyor.

YERE DÜŞÜRÜP ARKA ARKAYA ATEŞ ETTİ

Yıldız'ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen şüpheli Dönmez'in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız'ın şüpheliye engel olmaya çalıştığı, Dönmez'in Yıldız'ı yere doğru ittiği, yere düşen genç kadına peş peşe ateş ettiği görülüyor.

POLİS GELİNCE TESLİM OLDU

Bu sırada mekanda bulunan 2 şahsın da kaçarak uzaklaştığı, peşlerinden giden şüphelinin onlara doğru ateş ettiği, daha sonra polis ekiplerinin geldiğini fark eden şüpheli Dönmez'in yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Dönmez, "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

"MAFYA KILIKLI İKİ ADAM YANIMIZA GELDİ

Şüpheli sorgusunda, olaydan 1 yıl önce avukat ararken tanıştıklarını ve aralarında duygusal yakınlık olduğunu söyleyerek, "Nişanlandık. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Olay günü mekana gittiğimizde mafya kılıklı 2 adam yanımıza geldi.

"DİLARA PANİKLEDİ, BEN DE CİNNET GETİRDİM"

Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet getirdim ve ne olduğunu anlayamadım" demişti. Şüpheli Oktay Dönmez'in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Dilara Yıldız'ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız'ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.

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Dilara Yıldız, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısı tarafından öldürülen Avukat Dilara'nın cinayet görüntüleri ortaya çıktı! - Son Dakika
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