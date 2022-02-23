Eski nişanlısını katledip cesedini yol kenarına atmıştı! O sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Eski nişanlısını katledip cesedini yol kenarına atmıştı! O sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

23.02.2022 17:17
Eski nişanlısını katledip cesedini yol kenarına atmıştı! O sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ankara'da yaşanan olayda eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı öldürdükten sonra cansız bedenini yol kenarına attığı ortaya çıkan Fatih Alşan'ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Alşan ve taraf avukatları katıldı.
Önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu, buna ilişkin avukatların beyanı alındı.
Ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin daha önce talep edilen adli tıp raporunun beklenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ayrıca mahkeme, sanığın duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) bağlaması için önceki celse alınan kararı yerine getirmeyen Sincan 1 No'lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu personeline soruşturma açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre sanık Fatih Alşan, 4 Aralık 2020'de eski nişanlısı Yasemin Aydın ile konuşmak için buluştu. Alşan, Aydın'ın telefonuna gelen mesajları okumak isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Aydın'ı, 3 el ateş ederek öldüren Alşan, cesedi otomobille taşıyarak TEM otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına attı. Olayın ardından tutuklanan Alşan hakkında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi SEGBİS kararına rağmen sanığı salona getiren personel için soruşturma talebi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ankara, Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısını katledip cesedini yol kenarına atmıştı! O sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika


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