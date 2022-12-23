Eski nişanlısını öldüren Fatma: Tetiğe nasıl bastığımın farkında değilim

TOKAT'ta, eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabancayla öldürdüğü, kız arkadaşı E.D.'yi (25) de yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Fatma Güngör'ün (26) yargılanmasına başlandı. Duruşmada silahı intihar amacıyla aldığını öne süren Güngör, "'Ahmet' diye bağırdım. O hareket edince silahı doğrulttum. Tetiğe nasıl bastığımın farkında değilim. Yerde yattığını görünce vurulduğunu fark ettim" dedi.

Olay, 2 Ağustos'ta, Çeçenistan Caddesi Tokat Gaziosmanpaşa Hastanesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatma Güngör, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın işlettiği tütün ürünleri dükkanının önüne gitti. Burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. ile birlikte gören Güngör, iddiaya göre, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Yıldız ve E.D., kanlar içinde kaldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü.

SİLAH POLİSİNMİŞKaçan Fatma Güngör, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, tutuklandı. Güngör'ün, olay sırasında kullandığı tabancayı, ziyarete gittiği Tokat'ta görevli polis memuru İlyas Özalp 'in evinden gizlice aldığı belirlendi. Güngör hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.'İNTİHAR ETMEK İÇİN ALDIM'Davanın ilk duruşması görülürken, Fatma Güngör, Ahmet Batuhan Yıldız'ın ailesi ve avukatı ile polis memuru İlyas Özalp salonda yer aldı. Duruşmada savunma yapan sanık Fatma Güngör, "Olay günü arkadaşım Ahmet Urfalı ile onun arkadaşı polis memuru İlyas Özalp'ın evine kahvaltıya gittik. Kahvaltı sonrası İlyas, işlerinin olduğunu söyleyerek evden ayrıldı. Evden ayrılırken tabancası masanın üstündeydi. Tabancasını alıp, yatak odasına götürdükten sonra evden çıktı. 1 saat sonra eve geldiğinde çay yapmıştık. Çerez almasını istememiz üzerine İlyas markete gitti. Ben de o sırada psikolojim bozuk olduğu için daha önceden de 2 kez intihara kalkışmıştım. İntihar etmek için yatak odasındaki tabancayı gizlice aldım ve çantama koydum. Daha sonra annem aradı ve evden çıktık. Annem beni Niksar yolu kavşağında bekliyordu. O anda da eski nişanlım Ahmet, motosiklet ile önümden geçti. Ben de ders vermek amaçlı gözünün önünde intihar etmek istedim. Ahmet'i aradım. 'Dükkanda mısın' diye sordum. 5 dakika sonra dükkanda olacağını söyledi. Ben de dükkanın önüne gittim. Ahmet ile kız arkadaşı E.D.'yi birlikte gördüğümde yaşadıklarım aklıma geldi. 'Ahmet' diye bağırdım. O hareket edince silahı doğrulttum. Tetiğe nasıl bastığımın farkında değilim. Yerde yattığını görünce vurulduğunu fark ettim. Daha sonra üzerine kapanarak, tampon yaptım. Sonra polisler gelerek beni teslim aldı. Eğer öldürmek isteseydim gündüz yapmazdım, gece yapardım. Çok pişmanım" dedi.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Fatma Güngör'ün tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 17 Şubat 2023'e erteledi.