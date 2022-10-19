Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı - Son Dakika
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Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı

19.10.2022 13:38
Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı

ANKARA'da, tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) öldüren Fatih Alşan, (41) tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyetine, "Siz kimsiniz, burası neresi" diye sordu.

ANKARA'da, tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (41) öldüren Fatih Alşan, (41) tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyetine, "Siz kimsiniz, burası neresi" diye sordu. Mahkeme, sanığın akıl sağlığı ile rapor alınmasına karar verdi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 4 Aralık 2020'de meydana gelen olayda Fatih Alşan, konuşmak için buluştuğu Yasemin Aydın'ı, çıkan tartışmada tabancayla 3 kez ateş ederek öldürdü. Aydın'ın cesedini otomobil ile Sakarya'ya götürüp yol kenarına atan Alşan,  gözaltına alınıp tutuklandı. Alşan, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Sanık Alşan, mahkeme heyetine yönelik, "Siz kimsiniz, burası neresi" diye sordu. Şikayetçi avukatı da sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatının beyanının ardından ara kararı açıklayan mahkeme, Alşan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.


Kaynak: DHA
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Ankara, Fatih, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski nişanlısını öldüren sanığın akıl sağlığı için rapor kararı - Son Dakika

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