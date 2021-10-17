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Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda! - Son Dakika

Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda!

17.10.2021 14:54
Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda!

İstanbul'da Şafak Kaan G. adlı şahıs, bir süredir tehdit ettiği eski nişanlısının oturduğu sokağa geldi. Eski nişanlısının motosikletine yaklaşan şahıs, sokakta kimsenin olmadığı anı kollayıp benzin dökerek yaktı. Motosikletin alev aldığını gören çevredekiler bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken, bir taraftan da durumu bildirdi. Ekiplerin de müdahalesiyle yangın söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası harekete geçen ekipler kundakçı şahsı kıskıvrak yakaladı.

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz hafta gece saatlerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, bir süre önce nişan yaptığı sevgilisi Zerrin E.'den sebepsiz yere ayrılan Şafak Kaan G., eski nişanlısı Zerrin E.'yi bir süredir tehdit etmeye başladı. Tehditler sonrasında bir gece sokağa gelen Şafak Kaan G., dikkat çekmemek için bir süre başka bir motosikletin üzerinde oturarak bekledi.

ESKİ NİŞANLISININ MOTOSİKLETİNİ BENZİN DÖKÜP YAKTI

Sokakta kimsenin olmadığı anı bekleyen Şafak Kaan G. bir süre sonra harekete geçerek eski nişanlısı Zerrin E.'ye ait motosikleti benzin döküp yakıp kaçtı. Motosikletin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar kovalarla motosikletteki yangını söndürürken, polis ekipleri ise motosikleti yakan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti yaktıktan sonra şahsın gittiği istikamet üzerindeki bütün güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı çalışmalar neticesinde Şafak Kaan G.'yi Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'ndeki adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Kağıthane'de Şafak Kaan G.'nin eski nişanlısının motosikletini yaktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir süre başka bir motosiklet üzerinde beklediği daha sonra da harekete geçerek motosikleti yakıp kaçtığı görülüyor.

Motosiklet, Kağıthane, İstanbul, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda! - Son Dakika
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