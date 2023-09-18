Eski nişanlısını pompalı tüfekle böyle darp etti - Son Dakika

Eski nişanlısını pompalı tüfekle böyle darp etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 09:14

Bakırköy'de bir şahıs, eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri zanlıları gözaltına aldı.

Eski nişanlısını pompalı tüfekle böyle darp etti

İSTANBUL - Bakırköy'de bir şahıs eski nişanlısını sokak ortasında pompalı tüfekle dakikalarca darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Cevizlik Mahallesi Hamam Sokak'ta yaşandı. Sudenur P., eski nişanlısı Ahmet isimli şahıs tarafından sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ahmet isimli zanlı, yanındaki pompalı tüfekle genç kadını darp etti. Genç kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde zanlı, pompalı tüfekle genç kadına vurarak darp ediyor. Zanlı yere düşen kadına pompalı tüfeğin kabzasıyla vurmaya devam ediyor. Zanlının bir ara tüfeğin namlusunu genç kadına doğrulttuğu, ardından ters çevirerek kabzasıyla vurmaya devam ettiği görülüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmet isimli şahsı ve yanındaki arkadaşı Barış D.'yi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının polis merkezinde şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olayın görgü şahidi vatandaş, "Sesleri duyduk, polis ekiplerine haber verdik. Polisler de birkaç dakikaya geldiler müdahale ettiler. Peşlerinden koştular, zanlıları yakaladılar. Güvenlik kamerası da var. Kadının kafasına silahla vuruyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısını pompalı tüfekle böyle darp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısını pompalı tüfekle böyle darp etti - Son Dakika
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