Üye Girişi
Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika

Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü

10.01.2022 12:37
Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü

Mersin'de 24 yaşındaki genç, barışmak istediği eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

Mersin'de 24 yaşındaki genç, barışmak istediği eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Barış Can U. (24), bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Naziye O. (35) ile barışmak için merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki evine gitti. Eski nişanlısı ile sokakta buluşan genç, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla Naziye O.'ya 6 el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, olay yerine eski nişanlısı ile barışmak için gittiğini söylediği öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Barış Can, Toroslar, Mersin, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika


ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor? ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?         
12:43
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş! Yakınları haber alamayınca polisi aradı! İtfaiye eve girdi! Meğer uyuyormuş!         
08:57
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31
Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi Lise öğrencisine öğretmen şiddeti kamerada! Valilik hemen devreye girdi         
17:24
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un imkansız hayali: 51 yıldır alev alev yanan 'Cehennem Kapısı'nı kapatın         
17:23
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim         
17:21
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti 2018 yılında Müslüman olan ünlü şarkıcı Sinead O'Connor çocuğunu kaybetti         
17:18
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16

Son Dakika Haberleri
12:43 ABD'den Rusya'ya Kazakistan tepkisi: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor?
12:27 Ölen kardeşinin telefon numarasına mesaj atan kadın, aldığı cevap karşısında şoke oldu
12:26 Galatasaray'da ikinci Mustafa Kapı vakası! Genç yıldız da Fransa'ya yolcusu
12:25 Sen misin boşanmak isteyen? Karısının ailesine zehirli baklava yolladı
12:15 2022'nin ilk anketi açıklandı! Millet İttifakı kıl payı farkla önde
12:01 Babacan'dan bomba 20 Aralık iddiası: Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış
11:52 Çığlık seslerine koştular! Elektrik akımına kapılan anne ve oğlu yaşamını yitirdi
11:51 Fenerbahçe'nin yeni hoca sorununda son rampa! Ali Koç'un uçağı Çin'e hareket etti
11:49 Doların düştüğü 20 Aralık'ta ne oldu? Ali Babacan: Arkadan cayır cayır dolar sattılar
11:41 Fenerbahçeliler Milyoner'in peşini bırakmıyor! O soru için mahkemeye gidiliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 12:51:34. #1.11#
SON DAKİKA: Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement