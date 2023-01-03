Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü hayatını kaybetti

03.01.2023 12:52
Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü hayatını kaybetti

SANCAKTEPE'de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı.

SANCAKTEPE'de  22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersöz'ü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. 17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi. O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı. Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısının boynundan vurduğu Ülkü hayatını kaybetti - Son Dakika
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