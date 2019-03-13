Son Dakika Haberleri: Eski Nişanlısının Evinde 3 Kişiyi Bıçakladı

Eski Nişanlısının Evinde 3 Kişiyi Bıçakladı

1 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eski nişanlısının evine giden zanlı, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Eski Nişanlısının Evinde 3 Kişiyi Bıçakladı, System.String[]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eski nişanlısının evine giden zanlı, 3 kişiyi bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, eski nişanlısının evine giden Murat A, burada Ümit D. (36), D.U. (17) ve Y.K. (17) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı, olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaralıları Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Y.K, buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlı Murat A'nın yakalanması için çalışması başlattı.

Öte yandan zanlının, dün gece ilçede inşaat halindeki bir okulun dördüncü katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu, polisin ikna çabası sonucu eyleminden vazgeçtiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:01 Kaynak: AA

Şehzadeler, Manisa, Güncel
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