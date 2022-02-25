Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı

25.02.2022 17:48
Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı tutuklandı.

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayan ve birinin ölümüne sebep olan katil zanlısı tutuklandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı M.M.'nin (32) evine giden Sefa C. (28) evde Beyazıt Bestami Ay (23) ve kardeşi M.A. (24) ile karşılaştı. Kardeşler ile Sefa C. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefa C., yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay olay yerinde kanlar içinde yerde kalırken, M.A. olay yerinden yaralı şekilde kaçtı. Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler Sefa C.'nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Ankara'ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı. Sefa C. ile olaya karıştığı belirlenen arkadaşları T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 kişi işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şahıslardan katil zanlısı Sefa C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.B. (28), U.G. (18) ve İ.B. (21) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Faruk Çidem/ İHA)

Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı
Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı

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Aker, Bolu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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