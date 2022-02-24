Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

24.02.2022 14:53
Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Yazı işleri müdürlerine'Husumetli olduğu kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruzYENİDEN--------------Murat KÜÇÜK/BOLU, - BOLU'da Sefa C.

Yazı işleri müdürlerine

'Husumetli olduğu kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

YENİDEN--------------

Murat KÜÇÜK/BOLU, - BOLU'da Sefa C. (28), gittiği eski nişanlısının evinde karşılaştığı iki kardeşten Beyazıt Bestami Ay'ı (23) bıçaklayarak öldürdü, Muhammed Ay (24) ise yaraladı.Olay, saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Sefa C., iddiaya göre gittiği eski nişanlısı M.M.'nin evinde Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay kardeşlerle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Sefa C., iki kardeşi bıçaklayıp, kaçtı. Kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre evlerde oturanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Sefa C. sosyal medya hesabından elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazdı.

Polis, Sefa C.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşleri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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