Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede - Son Dakika
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Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede

25.02.2022 11:07

BOLU'da, eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşlere bıçakla saldırıp, Beyazıt Bestami Ay'ı (23) öldüren ve Muhammet Ay'ı (24) yaralayan Sefa Candan (28) ile kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da, eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşlere bıçakla saldırıp, Beyazıt Bestami Ay'ı (23) öldüren ve Muhammet Ay'ı (24) yaralayan Sefa Candan (28) ile kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Sefa Candan, iddiaya göre, gittiği eski nişanlısı Makbule M.'nin (32) evinde, Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay kardeşlerle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Kardeşler, kanlar içinde yere yığıldı, çevredekiler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Beyazıt Bestami Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Ay'ın ise tedavisi sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN İTİRAF ETTİOlayın ardından kaçan Sefa Candan, sosyal medya hesabından, elinde tabancayla fotoğrafını paylaşıp, 2 kişinin kanını akıttığını yazdı. Polis ekipleri, Candan'ın otomobille Ankara'ya gittiğini tespit edip, aracın konumunu belirledi.ANKARA'DA YAKALANDISefa Candan, Ankara'da saklanmak üzere gittiği evin sokağında yakalandı. Polis, Candan'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen T.B. (28), U.G (18) ve İ.B.'yi (21) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çelik yelek giydirilip, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede
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Ankara, Polis, Aker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede - Son Dakika


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