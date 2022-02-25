Eski nişanlısının evinde 2 kardeşi bıçaklayan şüpheli adliyede - Son Dakika

BOLU'da, eski nişanlısının evinde karşılaştığı kardeşlere bıçakla saldırıp, Beyazıt Bestami Ay'ı (23) öldüren ve Muhammet Ay'ı (24) yaralayan Sefa Candan (28) ile kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. Sefa Candan, iddiaya göre, gittiği eski nişanlısı Makbule M.'nin (32) evinde, Muhammet ve Beyazıt Bestami Ay kardeşlerle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada Candan, 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Kardeşler, kanlar içinde yere yığıldı, çevredekiler de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Beyazıt Bestami Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhammet Ay'ın ise tedavisi sürüyor.