Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı - Son Dakika
Üye Girişi

Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

06.04.2022 10:38

KONYA'da B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önünde park halindeki otomobiline tabancayla ateş ederek zarar verdi.

KONYA'da B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önünde park halindeki otomobiline tabancayla ateş ederek zarar verdi. Olay yerinden kaçan B.B., kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önüne gidip park halindeki otomobiline tabancayla 4 el ateş edip zarar verdi. Olayın yerinden kaçan B.B. kısa sürede Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

YORUMLAR
500
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor Milas'ta Polis Haftası, etkinliklerle devam ediyor

Harmancık, Hisarcık, Polis, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
10:50 Galatasaray'da Feghouli defteri kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 11:56:47. #1.11#
SON DAKİKA: Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement