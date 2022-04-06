Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı - Son Dakika
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Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

06.04.2022 11:07
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı

KONYA'da, eski nişanlısı A.D.'ye ait park halindeki otomobile tabancayla ateş açan B.B., polis ekiplerince yakalandı.

KONYA'da, eski nişanlısı A.D.'ye ait park halindeki otomobile tabancayla ateş açan B.B., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam Meram ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B., eski nişanlısı A.D.'ye ait 06 AU 0735 plakalı otomobile park halindeyken, tabancayla 4 el ateş etti. Araçta hasar oluşurken, B.B. de olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan B.B., polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
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Meram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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