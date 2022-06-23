Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adamın savunması pes dedirtti: Kimyasal, araç temizliği için yanımdaydı, temizlik konusunda titizim - Son Dakika
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Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adamın savunması pes dedirtti: Kimyasal, araç temizliği için yanımdaydı, temizlik konusunda titizim

23.06.2022 12:58
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adamın savunması pes dedirtti: Kimyasal, araç temizliği için yanımdaydı, temizlik konusunda titizim

Konya'da eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne yanıcı kimyasal madde atarak "kasten yaralama" suçundan yargılanan Sabit Türk, savcılık ifadesinde, "Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var. Gel, barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni; arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim" sözlerine yer verdi.

19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta eski nişanlı sözleşmeli er Sabit Türk, iddiaya göre kendisini görevli gibi tanıtıp, 'Su sayacına bakacağız abla' diyerek Merve Küçüktekin'in evinin kapısını açtırdı. Kapıya gelen Türk, elinde pet şişenin içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'in yüzüne fırlattı.

TUTUKLANDI

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçüktekin, burada tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan ve otomobili ile İzmir'e gittiği belirlenen Sabit Türk, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Türk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama'dan tutuklandı.

Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde attı, 'Araç temizliğinde kullanıyorum' dedi

"BARIŞMAK İÇİN KAPISINA GİTTİM"

Sabit Türk'ün savcılık ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde Türk, "Merve Küçüktekin ile yaklaşık 3 yıl önce internetten tanıştık. Eşinden ayrıldıktan sonra aramızda nişan yaptık. 1 yıl önce de nişanı attık. Çumra'ya yine internette tanıştığım bir kadın için geldim. Pazar günü eski anılarım canlandığı için Merve ile konuşmak ve barışmaya ikna etmek için evine gittim. İçinde kimyasal sıvı bulunan çantamla Merve'nin kapısının önüne geldim. Kapıyı çaldım ve açtı.

"KİMYASAL SIVIYI ARABAMI TEMİZLEMEK İÇİN KULLANIYORUM"

Kendisine 'Aramızda yaşanmışlıklar var. Gel, barışalım' dedim. O da bana küfür ve hakaret etti. Bunun üzerine çantamda bulunan sıvıyı Merve'nin yüzüne doğru fırlattım. Bu esnada eliyle yüzünü tuttu. Panikle olay yerinden kaçtım. Aracıma binip, İzmir'de bulunan birliğime doğru yola çıktım. Kolluk ekipleri, beni Ilgın ilçesinde yakaladı. Bu şekilde zarar vereceğini bilmiyorum. Genellikle sırt çantamla gezerim. Sırt çantamda bu sıvının bulunmasının nedeni; arabamı temizlemek için kullanıyorum. Aracımın temizliği konusunda titizim. Sıvıyı çantama koymak istememin sebebi; kıyafetlerime zarar vermemek içindir" dedi.

MERVE'DEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabit Türk, kendisine küfür ve hakaret ettiği için Merve Küçüktekin'den şikayetçi olduğunu da söyledi. Bu arada Sabit Türk'ün otomobili ile üst aramasında, kimyasal maddeye ya da söz konusu pet şişeye rastlanılmadı. Merve Küçüktekin'in ilk sağlık raporunda ise yüzünün tüm bölgesinde, boynunda, omuzlarında, kollarının iç kısmında ve parmaklarında kimyasal maddeyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralar oluştuğu, bütün bu bölgelerde cilt ve cilt altında ikinci derecede yanık olduğu bilgisi yer aldı.

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Kaynak: DHA

Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adamın savunması pes dedirtti: Kimyasal, araç temizliği için yanımdaydı, temizlik konusunda titizim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan adamın savunması pes dedirtti: Kimyasal, araç temizliği için yanımdaydı, temizlik konusunda titizim - Son Dakika
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