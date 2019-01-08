Son Dakika Haberleri: Eski Nissan Ceo'su Ghosn İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

Eski Nissan Ceo'su Ghosn İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı

55 dakika önce

Eski Nissan Motor CEO'su Carlos Ghosn Tokyo'da hakim karşısına çıktı.

Eski Nissan Ceo'su Ghosn İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı, System.String[]
Eski Nissan Motor CEO'su Carlos Ghosn Tokyo'da hakim karşısına çıktı. Kendisine yöneltilen suçları reddeden Ghosn, "Ben masumum, haksız yere suçlandım" dedi.

Eski Nissan Motor CEO'su Carlos Ghosn, yaklaşık 2 ay önce gözaltına alınmasının ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Tokyo Mahkemesindeki duruşmaya katılan Ghosn, hakkındaki maddi usulsüzlük iddialarını reddetti. Nissan'ın bir yan kuruluşundan Suudi bir iş adamına ait firmaya yaklaşık 15 milyon dolar aktarmakla suçlanan Ghosn, "Ben masumum ve haksız yere suçlandım" ifadelerini kullandı. Ghosn, iddialara konu olan ödemenin, anlaşmazlıkların çözümüne yardımcı olan hizmetler için ödenen meşru bir tazminat olduğunu söyledi. Öte yandan, savcıların, Suudi iş adamının Ghosn'a usulsüzlük iddialarına dair daha önce yardım ettiğinden şüphelendikleri öğrenildi.

Delil karartma şüphesi

Hakim, Ghosn'un delilleri karartma riski ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl 19 Kasım'da gözaltına alınan Ghosn, gelirini 5 yıl süreyle düşük göstermekle suçlanmış, soruşturma, 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif ettiği şüphesiyle genişletilmişti.

Gözaltı süresi 11 Ocak'ta bitecek

Japon yasalarına göre, şüphelilerin 23 gün gözaltı süresi bulunuyor. Ek gözaltı süresi için ayrı suçlamalarla soruşturma genişletme ve yeniden tutuklama yoluna gidiliyor. Bu nedenle, hakkındaki yeni iddialara ilişkin gözaltı süresi daha önce uzatılan Ghosn için son olarak 31 Aralık'ta savcılar bir kez daha talepte bulunmuş, 11 Ocak'a kadar ek gözaltı süresi talep etmişti. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

CEO, Nissan, 3. Sayfa
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