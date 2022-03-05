Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söyledi - Son Dakika
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Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söyledi

05.03.2022 08:01
Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söyledi

Eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, şirketin eski Yönetici Direktörü Greg Kelly'nin, kendisine, maaşını düşük göstermesine göz yummaktan verilen cezanın, "vaziyeti kurtardığını" ifade etti.

Eski Nissan Motor Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, şirketin eski Yönetici Direktörü Greg Kelly'nin, kendisine, maaşını düşük göstermesine göz yummaktan verilen cezanın, "vaziyeti kurtardığını" ifade etti.

Ghosn, Kyodo ajansına verdiği çevrim içi röportajda, hafta içi Kelly'nin kendisine yönetilen suçlamalardan hüküm giymesini, "savcılar ve Japon firma açısından vaziyeti kurtaran bir ceza" olduğunu söyledi.

Karar duruşmasında kendisine yönelik "davanın baş sanığı" nitelendirmesini kınadığını bildiren Ghosn, duruşma hakiminin "bir kişi hakkında bu gibi bir kastının 'Japonya'nın adalet sisteminin ukalalığını' gösterdiğini" savundu.

"Hakimin, var olmadığım ortamda, bana yönelik hükmüne tanık olmak üzüntü verici" diyen 67 yaşındaki Ghosn, "Yokluğumda tüm maliyeti üzerime yüklemek istediler." dedi.

Kelly ile Nissan Motor'a verilen cezalara ilişkin de Ghosn, "Öncelikle savcılar ve Japon şirkete yönelik 'vaziyeti kurtarma' amacı taşıdığını" belirterek "Bana göre hüküm, 'yeni bir başarı kazanabilsinler diye savcıların başını dik tutmaları' için." diye konuştu.

"Adaletsizlikten korktum"

Eski CEO'nun maaşını mali evraklarda "dürüstçe beyan etmediğini" halihazırda kabul eden Japon firmaya yönelik ise Ghosn, söz konusu hükümle "başından beri 'suçlu taraf olan Nissan'ın da' itibarının zedelenmemesinin" istendiğini ileri sürdü.

Aralık 2019'da Japonya'dan Lübnan'a kaçma kararını savunan Ghosn, "Japon adaletinden korktuğum için Japonya'dan ayrılmadım. Japon adaletsizliğinden korktuğum için Japonya'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

"Japonya'da kalsaydım, basına konuşamayacak ve kendimi savunamayacaktım." diyen Ghosn, artık "pratikte masumiyet karinesine itibar etmediğini" ileri sürdüğü Japonya'nın sisteminin "aleyhinde konuşabildiğini" kaydetti.

Karar

Tokyo Bölge Mahkemesi, bazı finansal raporlamaların "sahte bilgi" içerdiğini kaydederek Kelly'nin 6 ay hapse mahkum edildiğini ve ceza infazının 3 yıl ertelendiğini açıklamıştı.

Mahkeme, Japon firmayı ise savcıların talep ettiği miktar doğrultusunda, 200 milyon yen (1,7 milyon dolar) para cezasına çarptırdı.

Ghosn'un gözaltı ve kaçış süreci

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Brezilya doğumlu 67 yaşındaki Ghosn, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın 'vaziyeti kurtardığı'nı söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Nissan CEO'su Ghosn, Kelly'e verilen cezanın "vaziyeti kurtardığı"nı söyledi - Son Dakika
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