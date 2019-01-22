Eski Nissan Ceo'su Ghosn'un Kefalet Talebi Reddedildi

Tokyo Mahkemesi, eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma talebini bir kez daha reddetti.

Tokyo Mahkemesi, eski Nissan Motor Başkanı Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma talebini bir kez daha reddetti.



Hakkındaki "gelirini düşük gösterme" ve "güven ihlali" suçlamaları nedeniyle Tokyo'da tutuklu bulunan Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un kefaletle serbest kalma talebi bir kez daha reddedildi. Daha önceki başvurusunda, Fransa'ya dönme ve Japonya'da devam edecek yargı sürecine aktif olarak katılma sözü veren Ghosn'un, son başvurusunda ise Japonya'da kalmayı vaad ettiği, Japon makamlarca uygun görülecek bir takip cihazı ile yaşamayı kabul ettiği ve kefalet ile serbest kalma konusunda tüm hukuki sürece saygı göstereceğine söz verdiği öğrenildi. Ancak mahkeme Ghosn'un avukatları tarafından yapılan kefalet başvurusunu bir kez daha reddetti.



Kaçma ve delil karartma şüphesi



8 Ocak'ta yapılan duruşmada mahkeme, Ghosn'un delilleri karartma riski ve kaçma şüphesi nedeniyle tutuklandığını söylemiş, Ghosn'un avukatları tarafından yapılan başvuru daha önce de reddedilmişti. Geçen yıl 19 Kasım'da gözaltına alınan Ghosn'un, gelirini 5 yıl süreyle düşük göstermekle suçlandığı soruşturma, 2016'dan 2018'e dek şirketin menkul kıymet raporlarını tahrif ettiği şüphesiyle genişletilmişti. - TOKYO

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