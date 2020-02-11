Eski Nissan CEO'su, Hollanda'da çıkış yolu arıyor - Son Dakika
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Eski Nissan CEO'su, Hollanda'da çıkış yolu arıyor

6 saat önce

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, şirketin Hollanda merkezli iştiraklerinden biri aleyhine açtığı ve 15 milyon avro tazminat talep ettiği "haksız işten çıkarılma" davasında delillere erişim talep etti.

Eski Nissan CEO'su, Hollanda'da çıkış yolu arıyor, System.String[]

Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, şirketin Hollanda merkezli iştiraklerinden biri aleyhine açtığı ve 15 milyon avro tazminat talep ettiği "haksız işten çıkarılma" davasında delillere erişim talep etti.

Ghosn'un avukatı Roeland de Mol, Amsterdam'daki mahkemeden müvekkilinin işten çıkarılmasına kaynak teşkil eden belgelere erişim talep etti. Avukat Mol, delillere erişimin "silahların eşitliği" için gerekli olduğunu belirtti.

Nissan'ın avukatı Eelco Meerdink ise halihazırda Nissan tarafından mahkemeye sunulan diğer birçok delile erişebilen Ghosn'un bu talebini zarf atma çabaları olarak değerlendirdi.

Fransa ve Brezilya vatandaşlığı da bulunan Lübnan asıllı Ghosn'un 2012'den bu yana Hollanda'da vergi mükellefi olması sayesinde, Nissan-Mitsubishi ortaklığının Amsterdam'daki iştiraki aleyhine dava açma hakkı elde etmişti.

- Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

- İstanbul'daki soruşturma

Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 29-30 Aralık 2019'da, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş incelenmesine karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. gözaltına alınmıştı.

- Lübnanlı avukatlardan suç duyurusu

Öte yandan, Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnanlı avukatlar, daha önce "düşman ülke İsrail'e giriş yapma suçu işlediği" gerekçesiyle Ghosn hakkında, temyiz mahkemesi başsavcılığına şikayet dilekçesi sunmuştu.

Avukatlar, suç duyurusuna gerekçe olarak, Ghosn'un İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza atmasını, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde İsrail'de düzenlenen ekonomik kongrelere katılmasını göstermişti.

Hollanda, Renault, Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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