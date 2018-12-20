Eski Nissan CEO'sunun tutukluluk süresi uzatılmadı
1 saat önce
Tokyo mahkemesi eski Nissan CEO'su Ghosn'un tutukluluk halini uzatmadı, serbest bırakabilir.
Tokyo mahkemesi eski Nissan CEO'su Ghosn'un tutukluluk halini uzatmadı, serbest bırakabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:33
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