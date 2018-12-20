Son Dakika Haberleri: Eski Nissan CEO'sunun tutukluluk süresi uzatılmadı

Eski Nissan CEO'sunun tutukluluk süresi uzatılmadı

1 saat önce

Tokyo mahkemesi eski Nissan CEO'su Ghosn'un tutukluluk halini uzatmadı, serbest bırakabilir.

Eski Nissan CEO'sunun tutukluluk süresi uzatılmadı, System.String[]
Tokyo mahkemesi eski Nissan CEO'su Ghosn'un tutukluluk halini uzatmadı, serbest bırakabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:33 

CEO, Nissan, Ekonomi
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