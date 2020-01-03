Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına... - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına...

7 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına..., System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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