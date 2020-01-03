Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına... - Son Dakika

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Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına...
7 saat önce
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:16 Kaynak: AA
Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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