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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini eleştirdi - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini eleştirdi

07.12.2021 07:57
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini eleştirdi

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini "apaçık ayrımcı" olmakla itham ederek, "masum olduğunu" savundu.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini "apaçık ayrımcı" olmakla itham ederek, "masum olduğunu" savundu.

Lübnan'da yaşayan ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (Interpol) arananlar listesinde yer alan eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya Dış Muhabirler Kulübünün (FCCJ) çevrim içi konferansında konuştu.

Üç yıl önceki gözaltına alınma süreci ve akabindeki muamelelerin "insan hakları ihlali" olduğunu ileri süren ve Japonya'dan kaçışını "haklı gerekçeye" bağlayan Ghosn, "Ayrımcılığı, adaletsizliğin tedricen farkına vardım ve günün sonunda adil yargılanmayacaktım" dedi.

Kendisine "maaşını düşük göstermesine yardımcı olduğu" iddiasıyla suçlanan Nissan eski yöneticisi Greg Kelly'nin suçsuz olduğunu ileri süren Ghosn, "(Kelly'i) İtham etmek üzere tek bir suç için 3 yıl 3 ay geçti. Acaba benim için ne kadar sürecek?" diye sordu.

Ghosn, eski Fransız gazeteci Philippe Ries ile beraber kaleme aldığı "Broken Alliance" isimli kitabına yönelik, kitabın, konuşamadığı için yazıldığını belirterek, "Aylar boyunca karanlıkta kaldıktan sonra kendimi ilk kez ifade ediyorum. Mücadele ettiğim şey haklarım ve itibarımdır. Başka bir şey değil." dedi.

Japonya'nın hukuk sistemini "apaçık ayrımcı" olmakla suçlayan Ghosn, kendisinin "masum olduğunu" savundu.

Kasım 2018'de gözaltına alınmıştı

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararı şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında "kırmızı bülten" uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.

Japonya, Lübnan, Nissan, Masum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn, Japonya'nın hukuk sistemini eleştirdi - Son Dakika


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