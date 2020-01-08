Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun

11 dakika önce

Japonya'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

Japonya'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi yerli ve yabancı birçok basın mensubunun basın toplantısını takip etmek için hazır bulunduğu gözlendi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun

Japonya, Renault, Beyrut, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:11 Kaynak: AA
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