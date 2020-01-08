Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun - Son Dakika

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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısına Gazetecilerin ilgisi yoğun
11 dakika önce
Japonya'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:11 Kaynak: AA
Japonya'da bir yıla yakın süredir tutulduğu ev hapsinden Lübnan'a kaçmayı başaran Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn, başkent Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi yerli ve yabancı birçok basın mensubunun basın toplantısını takip etmek için hazır bulunduğu gözlendi.
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