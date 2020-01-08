Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1) - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)

Beyrut, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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