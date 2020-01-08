Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1) - Son Dakika

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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısı (1)
6 saat önce
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:52 Kaynak: AA
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un basın toplantısında konuşması
Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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