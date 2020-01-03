Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden... - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya 'dan Lübnan 'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

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