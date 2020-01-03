Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden... - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden...

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden..., System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul, Japonya, Nissan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak
Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü İstanbul'da ekmeğe yüzde 20 zam kapıda

Son Dakika Haberleri
04:18 Torbalı'da 2 kişinin öldüğü, bir polisin yaralandığı olayda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
04:14 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
04:14 Ürdün ve Bahreyn Bağdat'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika
04:09 Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar - Son Dakika
03:58 İzmir'deki iki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 04:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]