Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler... - Son Dakika

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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler...
6 saat önce
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:48 Kaynak: AA
Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı.
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