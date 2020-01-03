Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
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Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması, System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. ?

Şüpheli özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K. ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H, Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliğinden çıkarılarak, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi.?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ayhan Memük, ifadelerini aldığı yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K. ile İ.M.H'yi serbest bırakırken, 5 şüpheliyi "göçmen kaçakçılığı" ve "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince 5 şüpheli "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden şirket yöneticisi O.K'nin ifadesinde, Beyrut'tan tanıdığı bir kişinin telefonla arayarak, uluslararası önem arz eden bir iş olduğunu, bu konuda kendilerine yardım etmesi gerektiğini, yapmaması durumunda da çocuğuna ve eşine zarar vereceklerini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini anlattığı öğrenildi.

Şüpheli O.K'nin ifadesinde, korktuğu için gerekli ayarlamaları yaptığını, havalimanına getirilen kişiyi jetten alarak diğer jete götürdüğünü, bu kişinin kim olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

Japonya, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:24 Kaynak: AA
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