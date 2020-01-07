Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, iki hostesin şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması, System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturmada, iki hostesin şüpheli olarak ifadeleri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanına gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmaya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca devam ediliyor.

Soruşturma kapsamında, Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçakta hostes olarak çalışan S.K.K ve İstanbul'dan Beyrut'a giden TC-RZA kuyruk numaralı uçaktaki hostes N.A'nın gözaltına alındığı, emniyette ifade verdikten sonra serbest kaldıkları öğrenildi.

İfade veren hostes S.K.K, uçağa binen Amerikalı iki yolcunun kendisine "Rahatsız edilmek istemiyoruz, bir şey olursa sizi çağıracağız" dediklerini, bu olayla ilgili bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

40 metre ileriye araçla götürülmüş

Öte yandan Osaka'dan İstanbul'a gelen TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 6 kapısının bulunduğu, Carlos Ghosn'un kutu içerisinde en arkada bulunan kargo bölümü kapısından uçağa alındığı ileri sürüldü.

Şirket yöneticisi O.K'nin TC-TSR kuyruk numaralı uçaktan inen Carlos Ghosn'u çalıştığı şirketin aracıyla alarak 40 metre ileride bekleyen TC-RZA kuyruk numaralı uçağa götürdüğü öğrenildi.

5 şüpheli tutuklanmıştı

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınarak, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S. ve şirket yöneticisi O.K. "göçmen kaçakçılığı" suçundan Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 3 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. savcılık tarafından serbest bırakılırken, suçta kullanılan 2 uçakla ilgili el koyma kararı verilmişti.

İstanbul, Japonya, Nissan, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Liderler TürkAkım için İstanbul'a geliyor Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti

Son Dakika Haberleri
02:18 Isparta'da silahlı market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Son Dakika
02:16 Balıkesir'de kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
02:14 Arjantin, Guaido'nun temsilcisinin diplomatik kimliğini iptal etti - Son Dakika
02:04 Kasım Süleymani sonrası dönem Washington'da tartışıldı - Son Dakika
02:00 Kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi - Son Dakika
00:15 İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Son Dakika
22:53 İDO ve BUDO yarın yapılacak bazı seferlerini iptal etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 02:18:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]