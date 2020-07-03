Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

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Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan tutuklu pilotlardan Bahri Kutlu Sömek, ikinci kaptan olduğunu, bahse konu uçuşla ilgili kendisine mail geldiğini ve bu uçuşların her türlü organizasyonunu sanıklardan Okan Kösemen'in yaptığını öne sürdü.

Kendilerinin sadece uçuşu gerçekleştirmekle yükümlü olduklarını savunan sanık Sömek, uçuşun nedenini istisnalar dışında çok sormadıklarını söyledi.

Sömek, önemli devlet adamlarının uçuşlarının kendilerine bildirildiğini anlatarak, Dubai'den yolcu alımı sırasında, Dubai'deki yer hizmetlerindeki görevlilerin kutuları getirdiğini ve ufak kutunun kabine konulduğunu aktardı.

Osaka'ya uçuş sırasında yolcularla hiç görüşmediğini savunan Sömek, şunları söyledi:

"Osaka'da ise bütün yolcu taşıma ve bagaj taşıma işlemlerini yer hizmetleri gerçekleştirdi. Hostes bize yolcuların rahatsız edilmek istenmediğini söyledi. Biz de kabine geçmedik. Sürekli uçuş yaptığımız için yorgunduk. İstanbul'a inince Okan Bey uçağa geldi. Benden şirketten bir evrak almamı istedi. Müdürüm olduğu için uçaktan inip şöförle gittik. Zengin yolcuların uçuşları yapılır, bazıları bizimle görüşmek isterken, bazıları istemez. Acil bir durum olmadığı sürece arkaya müdahale etmeyiz."

Bir diğer tutuklu sanık Özgü Bilge Bayram, kendisine İstanbul- Beyrut arası iki yolcunun uçuşu olacağı bilgisi verildiğini belirterek, izinle uçtuklarını, kimseyle bir görüşmesinin olmadığını ifade etti.

Okan Kösemen'in kendisini arayarak, uçuşta olacağını söylediğini aktaran Bayram, "Ben gittiğimde uçak hazırdı. Okan Bey geldi, kendi işlerimizle ilgilendik. Daha önce hiç görmediğim bir kişiyle Okan Bey geldi. Bizim kimlik kontrol etme yetkimiz yok. Uçuşu yaptık, 1 saat 15 sürdü. İniş yaptık. Gittiler." dedi.

Tutuklu sanık Serhat Kahvecioğlu, uçuş boyunca kokpitte olduğunu, sadece uçuşu gerçekleştirdiğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Nesrin Altunalan, uçuşlarda devlet adamları, iş insanları olduğunda isim söylenmediğini belirterek, "Ne bir menfaatim oldu ne yardımım oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kesinlikle yasa dışı ülkeye giriş çıkış yapan Carlos Ghosn'u uçurduğumuzu bilmiyordum." dedi.

Bir diğer tutuksuz sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu, freelance olarak uçuşta çalıştığını ve kabine girmediğini dile getirerek, uçuş boyunca uçağın ön tarafında bulunduğunu, gece uçuşu olduğu için de lambaların kapalı olduğunu ve yolcuları rahatsız etmediklerini savundu.

Müşteki Can Şaşmaz, bu olayları haberlerden ve sosyal medyadan duyduğunu ifade ederek, "Haberlerin çıkmasından sonra Okan Bey'in ifadelerini aldık. Suç unsuru olduğu için şikayette bulunduk. Şikayetçiyim." dedi.

Sanıkların savunmalarının alınmasından sonra bazı tanıklar dinlenildi. Daha sonra söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun haklarında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı erteledi.

İstanbul, Lübnan, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar - Son Dakika

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