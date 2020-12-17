Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişinin yargılanmasına devam edildi

17.12.2020 16:27
Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişinin yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davanın dosyası, mütalaasını hazırlamak için savcılığa gönderildi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davanın dosyası, mütalaasını hazırlamak için savcılığa gönderildi.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesince, yapılan duruşmaya, tutuksuz sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek ve Serhat Kahvecioğlu ile avukatları katıldı.

Özel kargo firmasının genel müdürü müşteki Can Şaşmaz'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tugay Bodur, özel bir jet firmasında teknisyen yardımcısı olarak görev yaptığını, olay günü Osaka'dan gelen uçağı teknisyen arkadaşı Ayhan Karaver ile beklemeye başladıklarını ve sonrasında sabah saatlerinde uçağın indiğini ifade ederek, "Uçaktan önce iki kişi indi. Sonrasında Okan Kösemen ve yanında uçak personeli olmayan bir kişi daha indi. Okan Kösemen ve yanındaki kişi şirket aracına bindi. Aracı Okan kullanıyordu. Gördüğüm kadarıyla bu araçla başka bir uçağa gittiler. Sonrasında işime devam ettim. Okan Kösemen'in yanındaki kişinin sonradan Carlos Ghosn olduğunu öğrendim." dedi.

Diğer tanık Ayhan Karaver de, özel bir jet firmasında teknisyen olarak görev yaptığını, olay günü Osaka'dan gelecek olan uçağı beklediklerini ve sonrasında uçağın iniş yaptığını anlattı.

Yolcular inene kadar uçağa yanaşamadıklarını ifade eden Karaver, "Uçaktan iki kişi indi. Uçuş ile ilgili teknik bilgileri almak için pilot Noyan Pasin'in yanına gittim. Uçakla ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra çıkarken kokpitten Okan Kösemen'in geldiğini gördüm. Uçtan ayrıldıktan sonra diğer uçağın yanına gittim. Okan Kösemen ve uçuş personeli olmayan bir kişi bu uçağa geldi. Bu kişi basından öğrendiğim kadarıyla Carlos Ghosn'muş. Uçağa bindiler, ben de oradan ayrıldım. Her zaman ki gibi rutin işlemler yapıldı." şeklinde konuştu.

Sanıkların avukatları, müvekilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına ve mütalaasını hazırlamak için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen Nicolas Mezsaroz'un, Japonya'da yargılanan ve evinde gözetim altında olan Carlos Ghosn'un ülkesi Lübnan'a kaçırılması amacıyla açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen ABD vatandaşı olan şüpheliler Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'i ayarladığı, uçaklar konusunda ise özel havacılık firmasının ticaret müdürü olan ve aralarında ticari ilişki de bulunan Okan Kösemen ile anlaştığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Okan Kösemen'in Osaka-İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek üzere TC-TSR kuyruk numaralı uçağı, İstanbul-Beyrut uçuşu için ise TC-RZA kuyruk numaralı uçağı ayarladığı ifade edilerek, TC-TSR kuyruk numaralı uçak pilotları Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek ile TC-RZA kuyruk numaralı uçak pilotları Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nu konuya ilişkin bilgilendirdiği kaydediliyor.

TC-TSR kuyruk numaralı uçağın 28 Aralık 2019'da Dubai'de bulunduğu, şüpheliler Micheal Taylor ve ve George Antonine Zayek'in 56-54-99 santimetre ebadında, içerisinde kolon ses sistemi bulunan ve 56-70-122 santimetre ebadında içi boş olan 2 müzik kutusuyla uçağa bindikleri, ertesi gün Osaka Havalimanına indikleri anlatılan iddianamede, uçuş personelinin de aynı gün saat 20.30 sıralarında İstanbul uçuşunu gerçekleştirmek için Osaka Havalimanı'na geldiği, şüpheliler Taylor ve Zayek'in saat 22.15 sıralarında uçağa bindiği, rahat nefes alması amacıyla yaklaşık 70 hava deliği açılan büyük müzik kutusuna Carlos Ghosn'u koydukları aktarılıyor.

Carlos Ghosn'un bulunduğu büyük kutunun kabin bölümüne alındığı uçağın 30 Aralık'ta saat 05.21'de Atatürk Havalimanı'na indiği ve Beyrut'a gidecek uçağın yakınına yanaştığı belirtilen iddianamede, Ghosn'un bindiği TC-RZA kuyruk numaralı uçağın da Beyrut'a gittiği anlatılıyor.

İddianamede, tutuklu sanıklar kargo firmasının ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan 3 yıldan sekizer yıla, tutuksuz yargılanan hostesler Nesrin Altunalan ve Serpil Kurnaz Kuyumcu hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ayrıca, Ghosn'un kaçırılması karşılığında Okan Kösemen'e henüz tespit edilemeyen miktarda ödeme yapan Nicolas Mezsaroz, Micheal Taylor ve George Antoine Zayek'in, açık kimlik bilgileri tespit edilemediğinden dosyaları ayrıldı.

İstanbul, Nissan, Lübnan, Osaka, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin 7 kişinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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