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Eski NKÜ Rektörü Şimşek'in duruşması ertelendi

6 saat önce

FETÖ'ye yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in duruşması görüldü.

Eski NKÜ Rektörü Şimşek'in duruşması ertelendi, System.String[]

FETÖ'ye yönelik davada, eski Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Osman Şimşek'in duruşması görüldü. Mahkeme heyeti duruşmayı 17 Mart 2020 tarihine erteledi.


Tekirdağ Adalet Sarayındaki duruşmaya tutuksuz sanık Osman Şimşek, avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya Erdoğan Gültekin de katılarak, "15 Temmuz'dan sonra Osman bey beni odasına çağırdı ve bana oluşturduğu 90 kişilik bir liste gösterdi. Bu kişilerin FETÖ ile bağlantısı olabileceğini söyleyerek benim de görüşümü aldı. Bende listedeki kişilerin doğru olabileceğini rektör beye söyledim. Yapılan soruşturmalarda ise sadece 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Diğer kişiler hakkında işlem yapılmadı. O dönem bazı kişilere uzaklaştırma yazıları gönderildi fakat daha sonra bu kararlar geri çekildi. Osman Şimşek rektör seçildikten sonra FETÖ'nün üniversite içerisindeki yapılanması hızlandı. Akademik kadrolara örgütle bağlantılı kişilerin yerleştirilmesine göz yumuldu. Bende 15 Temmuz'dan sonra FETÖ hakkında olumsuz ifade verdiğim için rektör tarafından görevden alındım. Rektör bey darbe sürecinden sonraki süreci güzel yönetemedi" ifadelerini kullandı.


Daha sonra söz alan Eski Rektör Şimşek ise 90 kişilik listeyi genel sekreter ve rektör yardımcılarıyla hazırladıklarını söyleyerek, "Listeyi hazırladıktan sonra fakülte dekanlarına da teyit ettirdik. O listede de herkes kesin şüpheli değildi zaten. Bazı kişilerin karşısına artı, eksi ve soru işareti koymuştuk. Benim FETÖ'cüleri kollamam gibi bir durum söz konusu değil. Üniversiteye alım yaparken ihtiyaç gereği özel alıma çıkılır ve ona göre alım yapılırdı. Özellikle örgütle bağlantılı kişilerinde alındığı söylemi doğru değildir" diye kendisini savundu.


Mahkemedeki duruşmada savcı mütalaasında eksik evrakların tamamlanmasını ve adli kontrol tedbirlerinin devamını istemesi üzerine heyet adli kontrol şartının devamına karar vererek, duruşmayı 17 Mart 2020 tarihine erteledi.


Sanık Osman Şimşek'in 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. - TEKİRDAĞ

Osman Şimşek, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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