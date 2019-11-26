Son Dakika Haberleri: Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli
Son Dakika Güncel Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli - Son Dakika

Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli

6 saat önce

Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin 2023 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı.

Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetler 2023 yılına kadar geçerli, System.String[]

Eski nüfus cüzdanı ve ehliyetlerin 2023 yılına kadar geçerli olduğu açıklandı.


Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Balıkesir il merkezi ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde aşırı yoğunluk yaşandığı görülmektedir. Yapılan araştırmalarda T.C. kimlik kartı başvurularının 2019 yılı sonunda sona ereceği, sürücü belgesi yenileme başvurularında da aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarının 2020 yılı başından itibaren geçerli olmayacağı duyumlarından kaynaklı algının oluştuğu öğrenilmiştir. Söz konusu duyumlar asılsız olup, vatandaşlarımızın telaşlanmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Türkiye'de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:09 Kaynak: İHA
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