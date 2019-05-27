Son Dakika Haberleri: Eski OÇEM eğitim merkezi olacak

Eski OÇEM eğitim merkezi olacak

3 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan bina eğitim merkezine dönüştürülecek.

Eski OÇEM eğitim merkezi olacak, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan bina eğitim merkezine dönüştürülecek.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasının içler acısı hali için Valilik harekete geçti. Merkez ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasında önümüzdeki hafta itibari ile tadilata başlanacak olup. Binanın tadilat sonrasında gençlerin ve bayanların kullanımı için eğitim merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:15 Kaynak: İHA
Düzce Valiliği, Kültür Mahallesi, Düzce, Güncel
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