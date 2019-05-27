Eski OÇEM eğitim merkezi olacak
3 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan bina eğitim merkezine dönüştürülecek.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan ve şu an atıl durumda bulunan bina eğitim merkezine dönüştürülecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:15 Kaynak: İHA
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasının içler acısı hali için Valilik harekete geçti. Merkez ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasında önümüzdeki hafta itibari ile tadilata başlanacak olup. Binanın tadilat sonrasında gençlerin ve bayanların kullanımı için eğitim merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE
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