Son Dakika Haberleri: Eski OÇEM eğitim merkezi onarımına başladı
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Eski OÇEM eğitim merkezi onarımına başladı

57 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan uzun süre atıl durumda bulunan binanın içinde tadilat başladı.

Eski OÇEM eğitim merkezi onarımına başladı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan uzun süre atıl durumda bulunan binanın içinde tadilat başladı.

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasının içler acısı hali için Valilik harekete geçti. Atıl durumdu bulunan binanın içinde çalışmalar başladı.

Merkez ile ilgili Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasında önümüzdeki hafta itibari ile tadilata başlanacak olup. Binanın tadilat sonrasında gençlerin ve bayanların kullanımı için eğitim merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verilmişti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
Kültür Mahallesi, Düzce
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