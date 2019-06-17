Eski OÇEM eğitim merkezi onarımına başladı
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan uzun süre atıl durumda bulunan binanın içinde tadilat başladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:42 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Kültür Mahallesi
'nde bulunan ve eskiden Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) olarak kullanılan uzun süre atıl durumda bulunan binanın içinde tadilat başladı.
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasının içler acısı hali için Valilik harekete geçti. Atıl durumdu bulunan binanın içinde çalışmalar başladı.
Merkez ile ilgili Düzce Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada; "Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi eski binasında önümüzdeki hafta itibari ile tadilata başlanacak olup. Binanın tadilat sonrasında gençlerin ve bayanların kullanımı için eğitim merkezine dönüştürülmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verilmişti. - DÜZCE
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