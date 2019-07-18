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Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı iddiası ile yargılanan öğretmene 22 yıl hapis cezası verildi.

Eski öğrencisini taciz eden öğretmen 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı iddiası ile yargılanan öğretmene 22 yıl hapis cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde daha önceden öğretmenlik yaptığı okulda tanıştığı öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.B. isimli öğretmen, çocuğa ait fotoğrafları daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Olayı fark eden çocuğun ailesi, A.B. isimli öğretmenden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan A.B., hakim karşısına çıkartıldı. 2018 yılında görülen davada "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeni ile ilgili müstehcen yayınları yayınlamak" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla ilgili görülen davada A.B.'ye 28 yıl hapis cezası verildi.

İtirazda bulunulmasının ardından davanın taşındığı bir üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı geri gönderdi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davaya tutuklu sanık A.B. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve tutuklu sanığın yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz alan A.B. isimli şahıs, tahliyesini talep ederek, "Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın son sözünün dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet, A.B.'nin 22 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - KOCAELİ
Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
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