Eski Öğrencisini Tacizle Suçlanan Lise Müdürü Serbest

İZMİR'in Selçuk ilçesinde, lise öğrencisi 17 yaşındaki S.T.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan okul müdürü T.O., sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. T.O., Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.İddiaya göre, geçen 23 Ocak Çarşamba günü, Tire'deki bir lisede müdürlük yapan T.O., daha önce görev yaptığı Selçuk ilçesindeki bir lisede öğrencisi olan ancak sonradan okulu bırakan S.T.'yi arayıp, açık lise ile ilgili işlemleri konusunda yardımcı olacağını söyledi. Ardından T.O., otomobiliyle S.T.'yi aldı. İşlemleri hallettikten sonra T.O., S.T.'yi gideceği spor salonuna bırakmak yerine ormanlık alana götürdü. Daha sonra burada ceketini çıkartıp, arka koltukta oturan S.T.'ye elle tacizde bulunmaya başladı. O sırada kardeşi N.T.'nin aramasını fırsat bilen S.T., cep telefonu açıp, T.O. ile aralarında yaşanan diyalogları duyması için yere bıraktı. N.T., diyalogları ablası ile birlikte gittikleri spor salonundaki hocası H.E.'ye de dinletti. Ardından H.E., T.O.'yu arayıp S.T.'yi bırakmasını istedi ancak T.O., "Ne kızı" diyerek, telefonu kapattı. Bunun üzerine H.E., tekrar T.O.'yu arayıp, "İnkar etme, elimizde ses kayıtların var" diye uyarıp, bir kez daha S.T.'yi bırakmasını istedi. Bunun üzerine T.O., S.T.'yi gideceği spor salonuna bıraktı. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan spor salonunun hocası H.E., T.O.'ya saldırdı. Ardından T.O.'yu, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmemesi için spor salonuna alıp, durum polise bildirildi. Spor salonuna gelen polis, T.O.'yu gözaltına aldı. Polisin ifadesine başvurduğu S.T., yaşanları doğrulayıp, T.O.'nun daha önce kendisini iki kez taciz ettiğini ancak inanmayacaklarını düşünerek bunu kimseye anlatamadığını söyledi. S.T., okul müdürü T.O.'nun kendisini 2015 yılında ve okulu bıraktıktan sonra açık lise işlemleri için yanına gittiği 2018 yılında Selçuk'ta görev yaparken, kendisini çağırdığı odasında kapıyı kilitleyerek 2 kez cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.O., sevk edildiği Selçuk Adliyesi'nde savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. T.O., Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında da açığa alındı.- İzmir