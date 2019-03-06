Son Dakika Haberleri: Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

1 saat önce

Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski Öğretim Üyesi İhraç Profesöre Fetö'den 7.5 Yıl Hapis, System.String[]
Kayseri Erciyes Üniversitesi eski öğretim üyesi ihraç profesöre, tutuklu yargılandığı FETÖ davasında örgütün gizli iletişim ağı by lock programını kullandığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Kemal A.(49) ve avukatı hazır bulundu.

3 Eylül 2016'da OHAL kapsamında KHK ile ERÜ'deki görevinden ihraç edilen profesör Kemal A., mahkemeye yazılı savunma vererek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Kemal A.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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