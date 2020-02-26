Eski okul arkadaşını tokalaştıktan sonra yumruklayan zanlı: Anlık sinirle yaptım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski okul arkadaşını tokalaştıktan sonra yumruklayan zanlı: Anlık sinirle yaptım - Son Dakika

Eski okul arkadaşını tokalaştıktan sonra yumruklayan zanlı: Anlık sinirle yaptım

13 dakika önce

RİZE'de, 18 yaşındaki Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı aynı yaştaki eski okul arkadaşı Ebubekir Al ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı.

Eski okul arkadaşını tokalaştıktan sonra yumruklayan zanlı: Anlık sinirle yaptım, System.String[]

RİZE'de, 18 yaşındaki Hüseyin B., 6 yıl sonra sokakta karşılaştığı aynı yaştaki eski okul arkadaşı Ebubekir Al ile önce tokalaştı ardından yumrukla saldırdı. Al'ın çenesi ile dişlerinde kırıklar oluşurken gözaltına alınan Hüseyin B. kendisini, "Anlık sinirle böyle bir şey yaptım, çok pişmanım" diyerek, savundu.

Olay, Piriçelebi Mahallesi'nde 16 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin B. ile Ebubekir Al sokakta karşılaştı. 6 yıl önce aynı ortaokulda okuyan gençler, tokalaşıp, sohbet etmeye başladı. Ancak Hüseyin B., Ebubekir Al'a, "6 yıl önce sana çok kinlenmiştim, keşke seni bir tenha yerde görseydim" diyerek, yumrukla saldırdı. Al, kendisini korumaya çalışarak Hüseyin B.'yi itekledi. Yere düşen saldırgan kalkıp, kaçtı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle çenesi ile dişlerinde kırıklar oluşan Ebubekir Al, önce darp raporu aldı ardından polise şikayetçi oldu. Olay anı ise çevredeki  bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin B., sorgununun ardından adlieyeye sevk edildi. Savcılıkta verdiği ifadesindei 6 yıl önce ortaokulda aynı sınıfta okuduğu Ebubekir Al'ın, o dönem kendisine ait sosyal medya hesaplarını ele geçirip, uygunsuz paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü. Hüseyin B, ifadesinin devamında ise, "Beni okul dönemi çok kez dövmüştü. Ebubekir, benle ve arkadaşlarımla çok uğraşırdı. Epilepsi hastası olduğum için birçok kez onun yüzünden kriz geçirdim. Lise birde de aynı sınıftaydık. İki kez sınıfta kalınca okulu bıraktım, açıktan devam ediyorum. Ebubekir ile aramda sorun yoktu. Bu olaydan önce birçok kez karşılaşıp sohbet ettik. Olay günü yine sohbet ederken, 'Yine insanlarla uğraşıyor musun?' diye sordum. 'Uğraşıyorum' dedi. İnsanlarla uğraşmaması gerektiğini söyleyince, benle alay edip, sosyal medya hesabımı tekrar ele geçireceğini söyledi. Sinirlenip yumruk attım. Çok pişmanım. Hem kendim hem ailem Ebubekir'e ve ailesine ulaştık, özür diledik. Anlık sinirle böyle bir şey yaptım çok pişmanım" dedi. Hüseyin B., savcılık tarafından serbest bırakıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İkinci gıda denetim seferberliğinde 4 bin 275 işletmede olumsuzluk tespit edildi
Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Altunkaya'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Aleyna Tilki'nin 'Aleyna Baba' imajı takipçileri tarafından beğenilmedi

Son Dakika Haberleri
12:11 Aşıkların kayak keyfi
12:06 Johnny Depp'le selfIe'nin bedeli 10 bin lira
11:41 Ünlü iş adamı Mehmet Dereli kendisinden hamile olmayan sevgilisiyle görüntülendi!
11:41 Kenan Doğulu aşkını haykırdı!
11:41 Çok Güzel Hareketler 2'de bu kez izleyici güldürdü...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 12:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski okul arkadaşını tokalaştıktan sonra yumruklayan zanlı: Anlık sinirle yaptım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]