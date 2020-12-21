Eski okul binaları kültür mantarı üretim yerlerine dönüştürülerek köylülere gelir sağlandı - Son Dakika

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı 5 köyde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca, çiftçilere yüzde 70 hibeyle sağlanan kültür mantarı yetiştiriciliği köylülerin geçim kaynağı oldu.

İlçenin Ulak, Toklu ve Öğündük köyleri ile Alakamış köyünün Babet ve Özbek köyünün Gırbaraz mezralarındaki 2'si ziraat mühendisi 5 girişimci köylü, kültür mantarı üretmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu.

İdil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de girişimcilerin başvurularını değerlendirerek, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında yüzde 70 hibe desteği sağladı.

Proje kapsamında köylerde kullanılmayan eski okullar değerlendirilerek, her biri 100 metrekarelik alan olmak üzere okullar mantar üretim yerlerine dönüştürüldü. Köylüler, tesislerde geçen hafta ilk kültür mantarı hasadını yaptı.

Elde edilen 5 ton kültür mantarı, çevre ilçe ve köylerdeki marketlere satılarak, girişimci çiftçilerin geçim kaynağı oldu.

"İş yerimizi büyüterek Irak'a ihracat yapmak istiyoruz"

Özbek köyünün Gırbaraz mezrasında kültür mantarı üreten kadın girişimci ziraat mühendisi Şafia Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hibe desteğiyle üretim yaptıklarını belirterek, bu sayede geçim kaynağı sağladıklarını söyledi.

Kültür mantarı üretiminin basit ve karlı bir iş olduğunu, ilk etapta pazar sıkıntısı yaşadıklarını kaydeden Akın, pazar sorununu aşmaları durumunda daha büyük bir yerde üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Özellikle hasat zamanında çok işçiye ihtiyaçları olduğunu aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Ürün arttığında istihdam da olacaktır. Böylelikle ilçemizde bir kalkınma ve örnek teşkil etmiş olacağız. Kuru tarıma alternatif ürün olabilir. Talebe göre iş yerimizi büyüterek Irak'a ihracat yapmak istiyoruz."

Alakamış köyü Babet mezrasında girişimci Metin Ay da geçen hafta ilk hasadı yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Mantarları çevre ilçelere büyük marketlere sattıklarını ifade eden Ay, "İlk hasadımız bir ay içinde oldu, ikinci ve üçüncü hasatlar bir hafta aralıklarla olacak. Çevre illerde kuran arkadaşlardan bilgi ve destek istedik. Onların da bizlere büyük yardımları oldu. Kaymakamlığımız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Amaç çiftçileri farklı üretim alanlarına yönlendirmek

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Selman Tasmanoğlu ise her tesisin 70 bin liraya mal olduğunu, bunun yüzde 70'inin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bakanlığınca hibe olarak verildiğini bildirdi.

"5 tesis için işletme yeri açmadık eski köy okullarını seçtik içlerini son model makinalarla raflarla donatıp tesisleri kurduk. Bu yararlanıcılarımızın ikisi ziraat mühendisi, bu sayede arkadaşlarımıza iş kapısı açmış olduk." diyen Tasmanoğlu, üreticilerin tek sıkıntısının pazar olduğunu, onu da aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Çiftçilerin ilk hasadını yaptıkları mantarları sattığını anlatan Tasmanoğlu, şöyle devam etti:

"İlerleyen zamanda pazar sorununu da aşarsak hem çiftçilerimiz gelir elde edecek hem de ilçeye örnek olacak. Aynı zamanda işletmelerini büyüterek istihdam sağlamış olacaklar. İlk etapta elde edilen ürünler çevre il ve ilçelere verildi. Nusaybin, Cizre, Midyat ve ilçemizdeki büyük marketlere ürünlerimizi veriyoruz. İlerleyen zamanda Irak'a ihracat yapacağımıza inanıyorum."

İlçede kuru tarım yapıldığı için taşlık olan arazilerde yeterince verim elde edilmediğini vöurgulayan Tasmanoğlu, "Amacımız bu durumu aşmak için çiftçileri farklı üretim alanlarına yönlendirmek. Bu tesislerden maksimum verim alarak bunu önümüzdeki süreçte geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.