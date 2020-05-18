Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor - Son Dakika

Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor

Tekirdağ'da bir lisenin öğretmen ile öğrencileri, şehit çocukları ve ana sınıfındaki minikler için eski okul sıralarından oyuncak üretiyor.

Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor, System.String[]

Tekirdağ'da bir lisenin öğretmen ile öğrencileri, şehit çocukları ve ana sınıfındaki minikler için eski okul sıralarından oyuncak üretiyor.

Trakya Kalkınma Ajansınca (TRAKYAKA) desteklenen "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" kapsamında, Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde başlatılan çalışmada, eski okul sıraları çeşitli işlemlerden geçirilerek eğitici ahşap oyuncaklara dönüştürülüyor.

Bu oyuncaklar daha sonra paketlenerek, şehit çocukları ve ana sınıfı öğrencilerine gönderilecek.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl TRAKYAKA'nın "İmalata Dayalı Mesleki Eğitimi Güçlendirme Projesi"ne yaptıkları hibe başvurusunun kabul edilmesinin ardından, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalara başladığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl sürecek ve 8 öğretmen ile 140 öğrencinin yer alacağı projenin maliyetinin 382 bin 901 lira olduğunu anlatan Gümüş, "Projenin tüm cihazlarının teslimi okulumuza yapıldı. Okullarda kullanılmayan sıralar yeniden işlenerek, zararsız şekilde eğitime kazandırılacak. Projede, öğrencilerin tecrübe kazanması ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması da amaçlanıyor." dedi.

"İhtiyaç duyan okullara da dağıtılacak"

Okul Müdürü Hasan Dede ise numune olarak yaptıkları ilk oyuncakları şehit çocuklarına göndereceklerini dile getirdi.

Üretecekleri ahşap oyuncakları başta anaokulları olmak üzere tüm okullara dağıtacaklarını belirten Dede, şunları kaydetti:

"Mobilya ve İç Tasarım Bölümü olarak okullarımızın mobilya ihtiyacını karşılamak için her donanıma sahibiz. Bölgenin bilinen ve üreten bir okulu olmak için önümüze hedef koyduk. Okullarımız, memleketin göz bebeği, üretime katkı sunan, teknik eleman yetiştiren yerler olacaktır. Bunun ispatını Kovid-19 sürecinde gördük."

Proje yürütücüsü öğretmen Çetin Çelik ise okullardan toplanan eski ahşap sıraları, planya, kalınlık ve daire testere makinelerinde ebatlama işleminden geçirdiklerini anlattı.

Sonrasında bunların CNC ve lazer yakma makinelerinde oyuncağa dönüştürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zımpara işlemleri ve sağlığa zararsız boyalarla boyandıktan sonra oyuncaklar paketlenerek Çerkezköy'deki anaokullarına ve Tekirdağ'daki şehit çocuklarına dağıtılacak." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor - Son Dakika

Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı 59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın "Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz! Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti
Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı         
17:41
Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi Koronayı atlatan yıldız futbolcu zor günlerini anlattı: Ciğerlerim patlayacak gibiydi         
17:40
Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor Ekonomistler Merkez Bankası'ndan ortalama 50 baz puan faiz indirimi bekliyor         
17:30
Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika: Kars'da çatışma: 3 terörist öldürüldü, 1 askerimiz şehit oldu         
17:22
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı         
17:14
ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti ABD'de 18 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 854 kişi hayatını kaybetti         
17:12
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı         
17:03
Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 388 bin 300 liraya yükseldi         
17:02
Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak Bayern Münihli Robert Lewandowski, ligde 4 gol daha atarsa kendi rekorunu kıracak         
16:58
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir         
16:57
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi         
16:52
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu         
16:47
Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 13, motorine ise 8 kuruş zam geldi         
16:38
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak         
16:15
Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti Mide kanaması nedeniyle ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in operasyonu başarılı geçti         
16:15
Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
16:08
Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın         
15:59
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi         
15:42
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
15:30
İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu İskoçya Federasyonu Premier Ligi tescil etti, Celtic şampiyon oldu         
15:26
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu         
15:24
ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor ÇAYKUR, yaş çay alımına yarın başlıyor         
15:23
Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi         
15:22
Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı Eşiyle aralarındaki buzları eriten Dusco Tosic, kesenin ağzını açtı         
15:16
Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı         
15:08
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir         
15:02
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi         
15:01
Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım Eski Fenerbahçeli Ümit Özat: Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım         
14:47
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2020 17:59:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski okul sıraları şehit çocukları için oyuncağa dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]