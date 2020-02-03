Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler ve velileri eylem yaptı - Son Dakika
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Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler ve velileri eylem yaptı

23 dakika önce

Zonguldak'ta başka bir okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler ve velileri, yapımı tamamlanankendi okullarında eğitime devam etmek için eylem yaptı.

Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler ve velileri eylem yaptı, System.String[]

Zonguldak'ta başka bir okulda eğitim-öğretim gören öğrenciler ve velileri, yapımı tamamlanan


kendi okullarında eğitime devam etmek için eylem yaptı.


Yaklaşık 4 yıl önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Gazi İlköğretim Okulu dayanıklı olmadığı için yıkılmış ve yeni binanın yapımına başlanmıştı. İnşaatın tamamlanmasının ardından Mithatpaşa Okulunda okumak zorunda kalan öğrencilerin velileri, yeni okulda sadece ilkokul, ortaokul ve lisenin aynı okulda devam edeceğinin söylemesinden dolayı tepki gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer ve çok sayıda öğrenci velisi, öğrencilerle birlikte Gazi İlköğretim Okulu önünde toplandı. Grup ardından Madenci önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve veliler, Gazipaşa Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüyüş yaptı. - ZONGULDAK

Zonguldak, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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