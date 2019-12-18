Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi - Son Dakika
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Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi

6 saat önce

Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisiDENİZLİ'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal Gerali Mahallesi'nde, 3 yıl önce kapatılan okulun hükümlülere tekstil eğitimi için tahsis edilmesi, tepkilere neden oldu.

Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesine bağlı kırsal Gerali Mahallesi'nde, 3 yıl önce kapatılan okulun hükümlülere tekstil eğitimi için tahsis edilmesi, tepkilere neden oldu. Mahalle sakinleri, "Bu uygulama için başka bir yer bulunsun, atölye de oraya yapılsın" dedi.

Sarayköy ilçesindeki kırsal Gerali Mahallesi'nde bulunan ilkokul, 3 yıl önce öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle kapatıldı. Bu süre zarfında kullanılmayan, bahçesinde bir çocuk parkı bulunan tek katlı okul, Sarayköy Açık Cezaevi'nde kalan mahkumlar için tahsis edildi. Tekstil atölyesi haline getirilecek okulda, mahkumların meslek sahibi olabilmesi için eğitimler verileceği bildirildi. Okulun mahkumların kullanımına tahsis edilmesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Kararın iptali için imza toplayan mahalle sakinleri, okul bahçesinde bir araya gelip, tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Fatma Tokat, mahallelerinde mahkumlar için atölye açılmasını istemediklerini belirterek, "Bu karar mahallemizde çok rahatsızlık yarattı. Mahallemizin tam ortasında böyle bir şey istemiyoruz. Çocuklarımız bu parkta oyun oynuyorlar. Biz korkuyoruz. Bu uygulama için başka bir yer bulunsun, atölye de oraya yapılsın" dedi.

Sevil Yalçın, eşinin 7 ay önce hayatını kaybettiğini ve mahallede yalnız yaşadığını dile getirerek, "Çocuklarımızın oyun oynayabileceği başka bir yer yok. Her gün buraya gelip gidiyorlar. Çocuklarımız her gün bu yolu kullanıyor. Ben bu karardan sonra çok tedirginim" diye konuştu. Mahallede bakkal işleten Osman Karaman ise, kararın huzursuzluk yarattığını vurgulayarak, "Mahalledeki okulumuz değerlendirilmek isteniyorsa, burada dikiş-nakış kursu açılsın. Mahallemizde bir sürü işsiz kadın var. Anaokulu ya da kreş yapılsın. Engelli bireyler için rehabilitasyon merkezi yapılsın. Mahalle sakinleri olarak bizler yardımcı olmaya hazırız. Mahkumları buraya getirmesinler. Burada yaşayan herkes, bu durumdan çok rahatsız" diye konuştu.

Eski okulun mahkumlara tahsisine mahalleli tepkisi

Sarayköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:04 Kaynak: DHA
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