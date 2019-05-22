Son Dakika Haberleri: Eski Olimpiyat Şampiyonu 22 Yaşında Emekli Oldu

Eski Olimpiyat Şampiyonu 22 Yaşında Emekli Oldu

8 saat önce

Eski olimpiyat şampiyonu Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, 3 doping testinden geçemediği için 22 yaşında emekli oldu.

Eski Olimpiyat Şampiyonu 22 Yaşında Emekli Oldu, System.String[]
Eski olimpiyat şampiyonu Litvanyalı yüzücü Ruta Meilutyte, 3 doping testinden geçemediği için 22 yaşında emekli oldu.

Karar sonrasında konuşan genç sporcu, olimpiyatlar yerine derslerine ve diğer ilgi alanlarına yoğunlaşmak istediğini söyledi.

Bugüne kadar kendisini tamamen yüzmeye verdiğini belirten Meilutyte, emekliliğinden sonra daha basit şeyler yapmak, büyümek ve dünyayı daha iyi şekilde anlamak istediğini ifade etti.

Henüz 15 yaşındayken 2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kurbağalamada şampiyonluğa ulaşan genç sporcu, bir yıl sonra da Barselona'da düzenlenen 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:36 Kaynak: AA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor, Sahasında Ağırladığı Hatayspor ile Golsüz Berabere Kaldı Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı! Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti Onur Kıvrak, Beşiktaş'ın Teklifini Reddetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 06:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Olimpiyat Şampiyonu 22 Yaşında Emekli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]