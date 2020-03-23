Eski olimpiyat şampiyonu Corona virüse yakalandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski olimpiyat şampiyonu Corona virüse yakalandı! - Son Dakika Spor

Eski olimpiyat şampiyonu Corona virüse yakalandı!

6 saat önce

Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum.

Eski olimpiyat şampiyonu Corona virüse yakalandı!, System.String[]

Twitter hesabından açıklama yapan 31 yaşındaki Van der Burgh, "14 gündür koronavirüs ile mücadele ediyorum." şeklinde görüş belirtti.


Genç ve sürekli spor yapan bir insan olduğunu hatırlatan Van der Burgh, sağlıklı olmasına rağmen virüsü ağır yaşadığını kaydetti.


2012 Londra Olimpiyatları 100 metre kurbağalamada altın madalya kazanan eski yüzücü şunları aktardı:


"En şiddetli semptom olan aşırı ateşin hafiflemesine rağmen, hala ciddi bir yorgunluk ve atlatamadığım şiddetli öksürük ile mücadele etmeye devam ediyorum. Eğer ufak bir yürüyüş yaparsam saatlerce bitkin kalıyorum."


Twitter, Genç, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:18 

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