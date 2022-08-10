Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, kurdukları bal ormanları sayesinde Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyada bal üretiminde ikinci sıraya yükseldiğini bildirdi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Antalya'ya gelen Eroğlu, Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret ederek bakanlığı döneminde yaptıkları yatırımlarını anlattı.

Antalya'nın eskiden taşkın sorunları olan bir kent olduğuna işaret eden Eroğlu, "Çok fazla yatırım yaptık. Benim dönemimde 21 baraj, 3 gölet inşa ettik. Bugün Antalya'da taşkın açısından büyük sıkıntı olmuyorsa yaptığımız bu barajlar sayesinde. Temelini attığımız inşaatı devam eden 9 baraj ve 3 gölet var." diye konuştu.

Kentte 500 bin dekar araziyi modern sulama sistemiyle suladıklarını anlatan Eroğlu, bunun büyük faydasını gördüklerini, ürün çeşitliliğinde artış olduğunu vurguladı.

Eroğlu, 1 milyar 63 milyon lira çiftçiye her yıl ilave sulamadan dolayı gelir sağladıklarına dikkati çekerek taşkınlar döneminde Türkiye genelindeki DSİ'ye ait tüm iş makinelerini Antalya'ya çekerek, seferberlik yaptığını ve taşkın sorunlarını çözdüğünü belirtti.

Antalya'da kendi döneminde 293 milyon fidanı toprakla buluşturduklarının altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:

"'Arıcılara kovan vereceksiniz, suyunu, yolunu, çam balı mı çiçek balım mı ne istiyorlarsa bunları dikeceksiniz, hazırlayacaksınız.' dedim. Türkiye'de 600 civarında bal ormanı kuruldu. Dünyada bal üretiminde çok esamemiz okunmuyordu ama şu anda dünyada Çin'den sonra bal üretiminde ikinci sıraya yükseldik. Antalya'da 23 bal ormanı var. Bir yabancı, Amerika'da artık Türk balları satılmaya başlandı deyince gurur duyduk."

Antalya'da sağlık turizmi projesi hayata geçirilecek

İlk defa kendi döneminde dünyanın en ileri teknolojisiyle Türkiye'de 1800 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 15 radar kurduklarını hatırlatan Eroğlu, kente gelecek turistin önce hava durumuna baktığını aktardı.

Antalya için büyük bir sağlık turizmi projesini hayata geçireceklerini bildiren Eroğlu, "Sadece otellerde deniz, tabiat turizmi için değil, bilhassa sağlık turizmi için büyük bir hamle yapacağız. Deniz turizminde turist 600 dolar bırakıyor, kanyon, doğa turizminde 6 bin dolar, sağlık turizminde ise 15 bin dolar bırakıyor." diye konuştu.

Daha sonra AK Parti Antalya İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile görüşen Eroğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Abdülhamid Han Sondaj Gemisinin çalışma yapacağını, ilçeden petrol ve doğalgaz fışkırmasını ümit ettiklerini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü de ziyaret eden Eroğlu, şevk, heyecan, bilgi, tecrübe, akılla hizmet ederek İstanbul'u, Haliç'i kurtardıklarını, su ve çöp meselesini çözdüklerini hatırlattı.

Su Vakfı ile güzel eserler başardıklarını vurgulayan Eroğlu, "İstanbul'da çeşmeler harap oluyordu. Üsküdar'daki mesela muhteşem çeşme harap oluyordu, restore ettik, ramazanda içinden bal şerbeti akıtıp, vatandaşa dağıttık. Şimdiki idare, bizim yaptığımız çeşmelerin musluğu çalınmış. Musluk takmış, suyu açarken resmi var, bizim getirdiğimiz suya, ihya ettiğimiz çeşmeye musluk çalınınca takmış, teşekkür ediyoruz. Büyük bir merasimle de açılışını yapmış." ifadelerini kullandı.

Antalya'nın eksiği olan hızlı trenin de geleceğini kaydeden Eroğlu, "Bir müjde vermem gerekiyor mu bilmiyorum. Ulaştırma Bakanlığından, proje yapın diye rica etmiştim, İstanbul, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya hızlı trenini yapsak diye. Burada tek eksik bir hızlı tren o da gelecektir. Yaparsa AK Parti yapar, çalışmalar devam ediyor." dedi.

Tütüncü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.