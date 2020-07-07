Eski ortağı tarafından bıçaklanan kasap, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

TUTUKLANDI

Kayseri'de para meselesi yüzünden çıkan kavgada, eski ortağı Emin Erciyes'i bıçaklayarak öldüren Vedat Kaplan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Kavgaya karıştığı için gözaltına alınan M.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.