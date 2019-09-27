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Eski ortağına kurşun yağdırdı... Alacak verecek meselesi kanla bitti

22 dakika önce

Eski ortağına kurşun yağdırdı.

Eski ortağına kurşun yağdırdı... Alacak verecek meselesi kanla bitti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da emlakçılık yapan iki ortak arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

Olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak - verecek meselesi bulunan Mahmut İ., konuşmak için eski ortağı Gencay G.'nin ofisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, süre sürede kavgaya dönünce Mahmut İ. yanında getirdiği silah ile Gencay G.'nin üzerine 4 el ateş etti. Vücuduna isabet alan kurşunlarla yaralanan Gencay G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut İ. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Eski ortağına kurşun yağdırdı... Alacak verecek meselesi kanla bitti

Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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